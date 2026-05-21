Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía un 0,55%, el selectivo S&P 500 cedía 0,51% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,53%. (ANGELA WEISS / AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía un 0,55%, el selectivo S&P 500 cedía 0,51% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,53%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,55%, después de que el petróleo de Texas volviera a superar los 100 dólares el barril ante la pérdida del optimismo por un final de la guerra cercano tras informaciones que apuntan a que el líder supremo iraní podría retrasar las negociaciones con Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.