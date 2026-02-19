Escuchar
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino: el selectivo S&P 500 restaba 0,45% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,64%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino: el selectivo S&P 500 restaba 0,45% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,64%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,53% mientras que los inversores analizaban los últimos resultados trimestrales de Walmart y observan con inquietud las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

