Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un ligero 0,01%

Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un ligero 0,01%, comenzando una jornada en que los inversores estarán atentos a la declaración de varios miembros de la Reserva Federal (Fed).

Veinte minutos después del toque de campana, el Dow Jones se situaba en los 46.599 puntos; el S&P 500 retrocedía 0,02%, hasta 6.752 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 0,08%, hasta 23.024 enteros.

El foco del mercado está puesto hoy en las declaraciones que darán el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros miembros del banco central como Michelle Bowman, en una conferencia de bancos comunitarios.

En el plano corporativo, esta mañana destacaba la subida de la aerolínea Delta en 6,7% tras publicar unos sólidos resultados trimestrales y animar a los inversores con sus previsiones para el próximo trimestre.

Delta ganó estos tres últimos meses US$1.417 millones, un 11% más en términos interanuales, mientras que sus ingresos operativos se incrementaron 6%, hasta los US$16.673 millones.

La empresa dijo que espera un margen operativo el próximo trimestre de entre el 10,5 y el 12 por ciento, con una ganancia por acción ajustada (EPS, en inglés) de entre 1,60 y 1,90 dólares.

Además, pronosticó que los ingresos del último trimestre del año crecerán hasta un 4 %. En los primeros compases de la bolsa también sobresalía la subida de las acciones de la cadena CostCo en un 2 %, tras superar las expectativas de los analistas con sus datos de ventas en septiembre.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba 0,05%, hasta 62,52 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un plan de paz en Gaza.

Según el portal especializado CNBC, este anuncio redujo la prima de riesgo para el petróleo y animó a los operadores a vender.