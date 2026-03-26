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Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,46%, el selectivo S&P 500 restaba 0,8% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 1,13%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,46%, el selectivo S&P 500 restaba 0,8% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 1,13%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo , mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) volvía a subir por las últimas noticias relacionadas con la guerra en Medio Oriente.

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