Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones ganaba 0,02%, el S%P 500 caía 0,11% y el Nasdaq también perdía 0,31%. Foto: EFE.
Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones ganaba 0,02%, el S%P 500 caía 0,11% y el Nasdaq también perdía 0,31%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en terreno mixto en último día de un septiembre que cerrará en ganancias
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en terreno mixto en último día de un septiembre que cerrará en ganancias

Wall Street abre en terreno mixto en último día de un septiembre que cerrará en ganancias

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió en terreno mixto este martes, con la mirada puesta en el probable cierre del Gobierno si los dos grandes partidos no alcanzan un acuerdo de última hora que por el momento parece muy improbable.

PUEDES VER: CAF presenta el Reporte de Economía y Desarrollo edición 20 años sobre los grandes retos para América Latina


Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones ganaba 0,02%, el S%P 500 caía 0,11% y el Nasdaq también perdía 0,31%.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

En cualquier caso, los tres índices cerrarán el mes al término de la jornada con netas ganancias, impulsadas por la reciente rebaja de tipos de interés y el bum de la inteligencia artificial que por el momento no tiene fin, y que desmiente los agoreros rumores de una burbuja.

Entre las 30 cotizadas del DOW, en el arranque no hay grandes cambios, y solo cabe destacar las subidas de Cisco (0,86%), Nvidia (0,7%) y Merck (0,65 %); con caídas para Amazon (-1,41%), Chevron (-1,02%) y Walt Disney (-0,89%).

LEE TAMBIÉN: El precio del oro alcanza récord histórico por encima de los US$3.800 la onza


El petróleo de Texas cae en este momento un 1,53%, ante la casi certeza de un aumento de producción del cártel OPEP+ y del reciente acuerdo logrado sobre los pozos petroleros del Kurdistán iraquí.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC