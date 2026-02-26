Wall Street abrió mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,4% tras un inicio de la jornada bursátil marcado por la venta de acciones del fabricante de chips Nvidia, a pesar de la publicación de unos sólidos resultados, que chocan con la preocupación de los inversores por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 197 puntos, hasta los 49.679 enteros; el selectivo S&P 500 perdía 0,22%, hasta las 6.930 unidades, y el tecnológico Nasdaq restaba 0,52%, hasta 23.030 enteros.

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York del miércoles, varias compañías relacionadas con la IA presentaron resultados. Entre ellas, la empresa líder en el sector, Nvidia, que cerró el ejercicio fiscal 2026 (sigue su propio calendario) con un beneficio de US$120.067 millones, un 65% más que el ejercicio anterior.

El fabricante de chips estadounidense registró unos ingresos acumulados de US$215.938 millones, también un 65% más interanual, y de nuevo con los centros de datos como motor. Aun así, sus acciones caían un 2,8% al inicio de la jornada bursátil.

Salesforce, clave en el desarrollo y adopción de la IA en empresas, también presentó resultados mejores de lo esperado. Sus títulos subían 1,5% a la apertura.

Por otro lado, los accionistas siguen pendientes de la batalla por la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) entre Netflix y Paramount Skydance (PSKY), que presentó una oferta mejorada este jueves.

Además, PSKY informó de un aumento del 10% en sus ingresos en el último trimestre a través de sus servicios de plataformas, pero una caída del 5% en los ingresos por televisión.

Sus acciones subían un 5,41% esta mañana. Las de Netflix, pendiente del siguiente movimiento, crecían un 1,38 % tras una jornada al alza. Y las de Warner se mantenían estables.