A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,4%. (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,4% tras un inicio de la jornada bursátil marcado por la venta de acciones del fabricante de chips Nvidia, a pesar de la publicación de unos sólidos resultados, que chocan con la preocupación de los inversores por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

