Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones baja un ligero 0,05%

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un ligero 0,05 %, hasta 49.416 unidades, en una apertura de sesión sin grandes cambios.

Once minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 crecía 0,23%, hasta 6.960 puntos, y el Nasdaq aumentaba 0,5%, hasta 23.648 enteros.

El sector de los semiconductores lideró el avance de las tecnológicas, con Taiwan Semiconductor ganando un 2,08% en la apertura de la sesión de este viernes después de que Estados Unidos y Taiwán firmaran un acuerdo comercial en el que las empresas taiwanesas de chips y tecnología invertirán al menos 250.000 millones en EE. UU.

Por su parte, otras tecnológicas del sector como Nvidia, que crecía un 1,64 %, y VanEck Semiconductor ETF (SMH), que avanzaba un 1,99%, también se propulsaban después de el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmara una proclamación para imponer aranceles del 25 % a ciertos semiconductores, medida que no se aplicará a los chips que contribuyan al desarrollo tecnológico de EE. UU.

Micron fue la tecnológica que más repuntó en Wall Street en la apertura de la sesión, disparándose un 8,13%.

En el plano corporativo, las acciones bancarias se tomaban un descanso después de una semana marcada por los resultados de los principales bancos estadounidenses, muchos de ellos reportando ingresos anuales al alza.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) ganaba un 0,88 %, hasta los 59,71 dólares el barril.