Wall Street abrió casi plano este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,13%, mientras los inversores esperan con atención el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el marco del Foro de Política Económica.

A la apertura del mercado, el Dow Jones subía 70 puntos, hasta los 53.640; el selectivo S&P 500 ganaba 0,17%, hasta los 7.744 enteros; y el Nasdaq avanzaba 0,19%, hasta las 26.591 unidades.

Los inversores están pendientes de la primera intervención de Warsh como presidente de la Fed en el marco del Foro de Política Económica de Jackson Hole, mientras que los mercados siguen observando la situación en Oriente Medio y la deuda estadounidense.

Se espera que el presidente del banco central estadounidense traslade un mensaje firme frente a la inflación y defienda mantener o subir los tipos si fuera necesario, en contraste con las preferencias del presidente, Donald Trump.

Esta perspectiva ha impulsado el rendimiento de los bonos, y el del Tesoro a diez años avanzaba antes de la intervención 1,1 puntos básicos, hasta 4,685%.

A la presión de la inflación se suma la preocupación por el elevado endeudamiento y déficit de Estados Unidos, que ha mantenido al alza los rendimientos de la deuda a largo plazo y añade presión sobre la Reserva Federal.

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En el plano corporativo, PayPal perdía 12,25% y Marvell Technology un 5,89%, tras no convencer a los inversores con la presentación de sus cuentas.

La caída de Marvell se debe a que, aunque sus resultados fueron mejores de lo previsto y elevó sus previsiones para 2028, se esperaba una mejora aún mayor, especialmente por el fuerte crecimiento de la demanda de chips para inteligencia artificial (IA) y las expectativas generadas por su posible acuerdo con Google, recoge CNBC.

Por su parte, a las 09:00 hora local (13:00 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba 1,29%, hasta 82,45 dólares el barril, a la espera de novedades desde Oriente Medio.

En otros mercados, el oro se devaluaba 0,19%, hasta 4.655 dólares la onza, y la plata se revalorizaba un 2,84%, hasta 71,49 dólares la onza.