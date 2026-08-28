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Resumen

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A la apertura del mercado, el Dow Jones subía 70 puntos, el selectivo S&P 500 ganaba 0,17% y el Nasdaq avanzaba 0,19%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
A la apertura del mercado, el Dow Jones subía 70 puntos, el selectivo S&P 500 ganaba 0,17% y el Nasdaq avanzaba 0,19%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street abrió casi plano este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,13%, mientras los inversores esperan con atención el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el marco del Foro de Política Económica.

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