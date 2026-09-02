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Resumen

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La Bolsa de Nueva York no protagonizó muchas oscilaciones en los primeros movimientos de la jornada. Foto: EFE.
La Bolsa de Nueva York no protagonizó muchas oscilaciones en los primeros movimientos de la jornada. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto, casi plano, este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,44 % tras subir el rendimiento de los bonos de deuda a 10 años hasta su nivel más alto desde noviembre de 2023.

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