Wall Street abrió en terreno mixto, casi plano, este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,44 % tras subir el rendimiento de los bonos de deuda a 10 años hasta su nivel más alto desde noviembre de 2023.

A la apertura de la sesión, el Dow Jones sumaba 232 puntos, hasta los 52.999; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,13 %, hasta los 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,03 %, hasta las 26.107 unidades.

La Bolsa de Nueva York no protagonizó muchas oscilaciones en los primeros movimientos de la jornada mientras los inversores siguen pendientes al desarrollo de la vuelta de las hostilidades en Oriente Medio.

Sí lo hizo el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia para los endeudamientos a largo plazo como las hipotecas, alcanzó el 4,814 %, un nivel no visto desde noviembre de 2023.

La reanudación del conflicto ha renovado la preocupación de un estancamiento de la guerra en Oriente Medio que mantenga la inflación elevada y obligue a la Reserva Federal (Fed) a subir los tipos de interés.

Según el indicador de probabilidad FedWatch, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) apostará por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 375 y el 4 % en la reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

En otros mercados, el oro se revalorizó un 0,37 %, hasta 4.413 dólares la onza, y la plata un 0,77 %, hasta 65,87 dólares.

Precio del petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este miércoles con una bajada del 0,74 %, hasta 89,55 dólares el barril, mientras las tensiones en Oriente Medio siguen escalando tras la última ronda de ataques estadounidenses contra Irán.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

Proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas y otras 50 resultaron heridas, informó el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, según la agencia IRNA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no intenta “forzar” a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

“No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, como informó ABC Fake News. No me podría importar menos si firman un acuerdo que, para ellos, no vale nada”, escribió el mandatario republicano en Truth Social.

“Ahora me gusta mucho más nuestra posición, con un control casi total del estrecho de Ormuz y con su economía colapsando por completo. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se levantará y luchará el pueblo iraní?”, concluyó el mensaje.

Las declaraciones se producen después de que Washington y Teherán reanudaran los ataques cruzados tras casi un mes sin hostilidades, y de que el Gobierno de Trump anunciara una campaña de presión económica contra la República Islámica.