Wall Street abrió en verde y el índice de las 500 empresas mejor valoradas de EE.UU. anotó un nuevo máximo tras alcanzar los 7.647 puntos en las primeras operaciones de la sesión tras caer el precio del petróleo casi un 4% después de que EE.UU. avanzara un posible pacto con Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1,16%, hasta 53.810; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,54%, hasta 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 1,17%, hasta 26.216 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó otra jornada al alza ante la esperanza de los inversores por una solución cercana que alivie el conflicto en Medio Oriente.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en Ormuz, que antes de la guerra era clave para un 20% del petróleo mundial.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaban 3,93 dólares respecto al cierre anterior, bajando hasta los 76 dólares el barril.

Lee también: Selección Argentina impuso los mayores picos de pagos digitales durante el Mundial 2026

En el plano corporativo, las subidas estuvieron lideradas por Goldman Sachs (2,43%), Nvidia (2,29%) o JPMorgan Chase (1,60%). Por su parte, Chevron perdía 3,37%, Nike 2,84%, y Amazon 2,32%, tras alcanzar este lunes los tres billones de dólares en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,25%, hasta los 4.141 dólares la onza; la plata un 3,68%, hasta 60,10 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 3,8 puntos básicos, hasta el 4,641%.