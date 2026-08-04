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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1,16%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,54% y el tecnológico Nasdaq crecía 1,17%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1,16%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,54% y el tecnológico Nasdaq crecía 1,17%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde y el índice de las 500 empresas mejor valoradas de EE.UU. anotó un nuevo máximo tras alcanzar los 7.647 puntos en las primeras operaciones de la sesión tras caer el precio del petróleo casi un 4% después de que EE.UU. avanzara un posible pacto con Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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