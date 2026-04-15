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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,27%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,27%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,27% impulsado un día más por los sólidos resultados de la banca, mientras que el S&P 500 empezó la jornada a las puertas de alcanzar los 7.000 puntos.

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