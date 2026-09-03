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Resumen

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Trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos. (Ángel Colmenares / EFE)
Trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,67 % mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían ante la reducción de la presión inflacionaria que en los últimos días había recobrado fuerza por la reanudación de la guerra en Oriente Medio.

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