Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,67 % mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían ante la reducción de la presión inflacionaria que en los últimos días había recobrado fuerza por la reanudación de la guerra en Oriente Medio.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en 53.419 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,6 %, hasta los 7.712 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,87 %, hasta las 26.446 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó así una jornada al alza mientras el rendimiento de los bonos de deuda a 10 años caía poir segundo día consecutivo ante la reducción de la presión provocada por la vuelta de los ataques cruzados entre Washington y Teherán.

El bono a 10 años bajaba 4,8 puntos básicos, hasta el 4,748 %, y el título a 30 años restaba 3,3 puntos básicos, hasta el 5,234 %.

Tras los primeros ataques de EE.UU. contra Irán en un mes, los analistas retomaron el temor a que la Reserva Federal (Fed) apuesto por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 3,75 y el 4 % en la reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

Los bonos a 10 años llegaron este miércoles a su nivel más alto desde noviembre de 2023.

Sin embargo, tras declarar el gobernador del banco central Christopher Waller su intención de votar a favor de mantener el precio del dinero en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, la presión se rebajó.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas siguió al alza ante las tensiones en el estrecho de Ormuz. A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban un 1,04 %, hasta los 91,96 dólares.

Por su parte, el oro se revalorizaba un 2,48 %, hasta los 4.524 dólares la onza, y la plata un 2,2 %, hasta 66,90 dólares la onza.