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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,93%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,93%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia AFP

Wall Street abrió este martes en verde por segundo día consecutivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,93%, mientras que el precio del petróleo volvía al alza por la guerra en Oriente Medio.

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