Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,27%, con la perspectiva de que los principales índices del parqué cierren el mes con ganancias, mientras los inversores siguen atentos a un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos.
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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 139,32 puntos, hasta los 50.808; el selectivo S&P 500 subía 0,25%, hasta los 7.582 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,24%, hasta los 26.982.
El Nasdaq se encamina a un repunte del 8% para el mes de mayo, mientras que el S&P 500 acumula por el momento un alza del 5% y el Dow, un avance del 2%.
La Bolsa de Nueva York arrancó de nuevo pendiente del posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, con los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registrando una bajada del 1,95%, hasta los 87,17 dólares el barril.
Ambos países han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró ayer que Washington y Teherán están a las puertas de alcanzar un acuerdo, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, aún no ha dado su visto bueno.
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Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, señaló hoy que el texto del acuerdo no está terminado y que ha sido modificado en los últimos días.
“El texto aún no se ha ultimado y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente”, indicó citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington.
La Casa Blanca exige a Irán compromisos para deshacerse de su uranio altamente enriquecido y renunciar de forma permanente a la búsqueda de armas nucleares, así como la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo que se consume en el mundo.
En el plano corporativo, Dell se apuntaba tras la apertura una ganancia del 32,2% al aumentar sus previsiones para todo el año y reportar, en el primer trimestre, resultados superiores a lo esperado tanto en ingresos como en beneficio neto.
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