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El Nasdaq se encamina a un repunte del 8% para el mes de mayo, mientras que el S&P 500 acumula por el momento un alza del 5% y el Dow, un avance del 2%. Foto: EFE.
El Nasdaq se encamina a un repunte del 8% para el mes de mayo, mientras que el S&P 500 acumula por el momento un alza del 5% y el Dow, un avance del 2%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,27%, con la perspectiva de que los principales índices del parqué cierren el mes con ganancias, mientras los inversores siguen atentos a un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

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