Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba un 0,67%, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,60% y el Nasdaq repuntaba un 1,50%. Foto: AP.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba un 0,67%, el selectivo S&P 500 sumaba un 0,60% y el Nasdaq repuntaba un 1,50%. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,67%, pero el Nasdaq repuntaba un 1,50%, ya que algunos inversores aprovecharon la caída de ayer para comprar acciones del sector de semiconductores, tras una intensa oleada de ventas que le llevó a entrar en territorio de corrección.

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