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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,19%, el selectivo S&P 500 perdía 0,09% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,43%. (Ángel Colmenares / EFE)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,19%, el selectivo S&P 500 perdía 0,09% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,43%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,19% con los inversores pendientes de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio.

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