Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,33%. Foto: EFE.
Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,33%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes con resultados mixtos y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, continuó superando máximos históricos al situarse por encima de la barrera de los 50.300 puntos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Se aprueba el uso de las billeteras digitales en la relación laboral: conozca qué cambia con la nueva norma
Perú

Se aprueba el uso de las billeteras digitales en la relación laboral: conozca qué cambia con la nueva norma

Wall Street abre mixto y el Dow Jones sigue superando máximos históricos
Economía

Wall Street abre mixto y el Dow Jones sigue superando máximos históricos

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?
Perú

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?

Bitcoin afrontó un ‘día negro’: Lo que ocurrió, su recuperación y las expectativas de la criptomoneda
Economía

Bitcoin afrontó un ‘día negro’: Lo que ocurrió, su recuperación y las expectativas de la criptomoneda