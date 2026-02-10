Wall Street abre mixto y el Dow Jones sigue superando máximos históricos

Wall Street abrió este martes con resultados mixtos y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, continuó superando máximos históricos al situarse por encima de la barrera de los 50.300 puntos.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,33% hasta los 50.302 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,01%, hasta los 6.964 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,17%, hasta las 23.198 unidades.

Pese a que el índice de las 500 grandes empresas estadounidenses y el tecnológico empezaban la jornada con pequeñas pérdidas, el Dow Jones seguía con su tendencia alcista desde la jornada de rebote del pasado viernes.

El principal indicador de Wall Street llegó a sobrepasar tras la apertura los 50.400 puntos por primera vez, un nuevo récord. En cuanto a valores, Oracle ganaba casi un 2 % después de haber subido más de un 9 % en la sesión anterior, impulsada por la reafirmación de una firma de análisis sobre su atractivo como opción de inversión.

MÁS INFORMACIÓN: Xiaomi espera que sus autos eléctricos circulen por calles chilenas entre 2028 y 2029

Otras tecnológicas como Microsoft y Palantir, que ayer cerraron con subidas de un 3 y un 5% respectivamente, crecían alrededor de un 1%. En el plano corporativo, Coca-Cola bajaba alrededor de un 1 % en bolsa tras publicar sus resultados del cuarto trimestre, en los que preveía un crecimiento moderado en ingresos para 2026.

La icónica compañía de bebidas obtuvo un beneficio de US$13.107 millones en 2025, un 23,29% más que el año anterior, según anunció este martes.

Goldman Sachs, que venía de cerrar con una subida del 1,6%, empezaba la jornada bursátil con otro 1,6 % en verde. Entretanto, los inversores siguen a la espera de la publicación del informe del empleo de enero que sacará este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.