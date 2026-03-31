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A la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,31% y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,66%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,31% y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,66%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,06% después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, instara a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán a “tomar” el estrecho de Ormuz.

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