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En la apertura el Dow Jones de Industriales, subía 0,33%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,53% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,77%. Foto: EFE.
En la apertura el Dow Jones de Industriales, subía 0,33%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,53% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,77%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió el mes de mayo en verde, y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, subía 0,33%, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

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