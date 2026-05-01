Wall Street abrió el mes de mayo en verde, y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, subía 0,33%, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 49.817 enteros; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,53%, hasta las 7.247 unidades; y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,77%, hasta los 25.084 puntos.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite cerraron abril con sus mayores ganancias mensuales desde 2020, después de que los inversores dejaron de lado la guerra en Irán para centrarse en los sólidos resultados empresariales del primer trimestre del año.

Las acciones de Apple subieron casi 4% tras la apertura después de que la empresa de la manzana mordida publicara, al cierre de la bolsa de ayer, resultados e ingresos superiores a lo esperado en el segundo trimestre fiscal.

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Esta mañana, Exxon Mobil (-0,88 %) y Chevron (0,06 %) publicaron sus resultados empresariales, en los que lograron superar las expectativas de Wall Street para el primer trimestre, a pesar de que la guerra entre Estados Unidos e Irán retrasó los envíos y generó ajustes contables que lastraron sus resultados.

Considerando el impacto total de sus coberturas financieras y otros factores, el beneficio neto de Exxon disminuyó un 45 %, mientras que el de Chevron cayó 36%.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con un descenso del 1,36%, hasta los 103,64 dólares el barril, tras un informe que indicaba que Irán y Estados Unidos continúan trabajando en un borrador de acuerdo de paz a través de mediadores en Pakistán.