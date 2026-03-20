Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indiciador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,28% en lo que apunta a un nuevo cierre semanal de pérdidas provocado por la guerra en Oriente Medio, que cumple 21 días.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 130 puntos, hasta los 45.890; el selectivo S&P 500 baja 0,44%, hasta los 6.577; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,72%,hasta las 21.932.

La Bolsa de Nueva York se mantuvo con pequeñas oscilaciones, pero a la baja, a pesar de que el petróleo intermedio de Texas (WTI) parece estar empezando a moderarse.

El precio del crudo de Texas disminuyó este viernes, antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, hasta los 95,47 dólares el barril, 0,67 dólares menos respecto al cierre anterior, cuando ya bajó ligeramente hasta los 96 dólares el barril tras haber superado durante el día la barrera de los 100.

En el plano corporativo, Microsoft bajaba 1,67%, Amazon 1,54%, Nvidia 1,48% y Apple 0,56%. Sin embargo, Chevron y Goldman Sachs subían un 0,73 % y un 0,65 %.

Una de las mayores caídas del inicio de la jornada estuvo protagonizada por el fabricante de servidores Super Micro Computer Inc, que perdió más de un 26 % de sus acciones, después de que uno de sus cofundadores fuera condenado este jueves por un tribunal estadounidense por desviar ilegalmente a China miles de millones de dólares en servidores equipados con tecnología de Nvidia.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía 0,79%, hasta los 4.642 dólares la onza, y la plata restaba 0,97%, hasta los 70,52 dólares.