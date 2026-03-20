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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,28%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,28%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indiciador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,28% en lo que apunta a un nuevo cierre semanal de pérdidas provocado por la guerra en Oriente Medio, que cumple 21 días.

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