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A la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 1,32% y el tecnológico Nasdaq restaba 1,86%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 1,32% y el tecnológico Nasdaq restaba 1,86%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 1,28% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera seguir atacando Irán “con dureza”, acabando así con las esperanzas de los inversores de un rápido final de la guerra.

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