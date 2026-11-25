Wall Street abrió este miércoles con pérdidas y el índice tecnológico Nasdaq caía un 3,98%, arrastrado por una nueva oleada de ventas en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), mientras los inversores digerían el anuncio de aranceles de Washington a 14 economías.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq perdía 945 puntos, hasta los 25.410 enteros; el Dow Jones de Industriales retrocedía un 1,33%, hasta los 49.393 puntos, y el selectivo S&P 500 bajaba un 2,11%, hasta las 7.065 unidades.

La tecnológica Nvidia, que encabezaba las pérdidas entre las grandes compañías del sector, caía cerca de un 8,3%, mientras que Oracle cedía un 7,29%, Alphabet un 5,16% y Anthropic un 7,8%, en una nueva jornada de correcciones en el negocio de la IA.

La presión sobre estos valores se produce en medio de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en centros de datos y el desarrollo de la IA, después de varias sesiones de oscilaciones en el sector marcadas por la salida a bolsa de Anthropic y el escándalo que rodea a Nvidia.

A la incertidumbre se sumaban los datos de inflación publicados hoy, que mostraron que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador favorito de la Reserva Federal, aumentó un 3,8% interanual en octubre, frente al 3,7% de septiembre.

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Los datos refuerzan las dudas sobre la posibilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés elevados durante más tiempo para luchar contra la inflación.

El ánimo de los inversores también se veía afectado por la mañana por el anuncio del Gobierno estadounidense de nuevos aranceles a 14 socios comerciales, entre ellos China, Japón y la Unión Europea, en el marco de una investigación sobre prácticas comerciales que Washington considera desleales y subsidios industriales que, argumenta, generan un exceso de capacidad productiva.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,45%, hasta los 82,42 dólares el barril, pendiente de las tensiones en el estrecho de Ormuz y de la próxima reunión de la OPEP+.

Mientras, el oro perdía un 2,72%, hasta los 3.465 dólares la onza, y el bitcóin caía un 3,35 %, hasta los 57.576,44 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba hasta el 4,82%.