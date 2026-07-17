00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,77%. Foto: EFE.
Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,77%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes con pérdidas semanales en sus principales indicadores, sobre todo en el Nasdaq, arrastrado por el vaivén de las empresas tecnológicas y de semiconductores, así como la escalada entre EE.UU. e Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.