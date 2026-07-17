Wall Street cerró este viernes con pérdidas semanales en sus principales indicadores, sobre todo en el Nasdaq, arrastrado por el vaivén de las empresas tecnológicas y de semiconductores, así como la escalada entre EE.UU. e Irán.

Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,77%, hasta 52.146 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 1,01%, hasta 7.457 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 1,40%, hasta 25.520 enteros.

En el conjunto de la semana, el Dow baja 0,9%, el S&P 500 un 1,6% y el Nasdaq un 2,9%. El sector tecnológico ha estado en el punto de mira y salda una bajada acumulada del 2,1%.

Dentro de este, hay diferencias, con caídas en los subsectores de servicios tecnológicos (-15%), componentes (-8,7%) y semiconductores (-4,3%), así como avances en los de software (2%) y hardware (1,5%), según datos de Fidelity.

El gigante Apple, que subió 5,8% semanal, amenaza con destronar como la empresa más valiosa del mundo al fabricante de chips Nvidia, uno de los mayores beneficiados del auge de la inteligencia artificial (IA), que pierde 3,9% en el mismo periodo.

Según los analistas, a las dudas sobre la sostenibilidad de ese auge de la IA se suma el lanzamiento de un nuevo modelo la firma china Moonshot que, según la propia compañía, compite directamente con los de las estadounidenses OpenAI y Anthropic.

Expertos han advertido de la amenaza que suponen los modelos chinos de código abierto y bajo coste para los laboratorios estadounidenses, que cobran por el uso de ‘tokens’, las unidades en las que se mide el procesamiento de los sistemas de IA.

Al margen, la semana ha estado marcada por los resultados trimestrales de la gran banca y otras financieras, que en general han reportado aumentos de beneficios e ingresos gracias a unos mayores márgenes de interés y comisiones de inversión.

IBM, entretanto, pierde 26% semanal tras notificar que sus próximos resultados serán peores de lo estimado debido a una baja demanda de su computadora z17, diseñada para cargas de IA.

Los inversores han estado también pendientes de la escalada de ataques cruzados entre EE.UU. e Irán, que ha vuelto a encarecer el precio del petróleo por encima de los 82 dólares, un 14,7 % semanal más, lo que puede afectar al consumo y a la inflación.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5% en junio tras la caída en los precios de la energía, y el Índice de Precios al Productor (IPP), lo hizo hasta el 5,5, lo que alivió las expectativas de un ajuste de la política monetaria a corto plazo

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, subrayó ante el Congreso que el banco central no está dispuesto a aceptar “una inflación persistentemente elevada” y prometió trabajar para estabilizar precios tras lo que volvió a calificar como un último lustro en el que la entidad fracasó en su misión.