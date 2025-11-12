Wall Street cierra con resultados dispares y récord del Dow Jones

Escucha la noticia
Wall Street cerró el miércoles con resultados dispares en una jornada en la que los inversores se deshicieron de valores tecnológicos en favor de acciones más tradicionales, cuando se espera un inminente desbloqueo presupuestario en Estados Unidos.
El Dow Jones subió un 0,68% y alcanzó un nuevo récord al cierre con 48.254,82 puntos. El índice ampliado S&P 500 terminó casi sin cambios (+0,06%). El Nasdaq, en tanto, perdió 0,26%.
Las bolsas europeas cierran con récords en París y Londres
Por otro lado, las bolsas europeas cerraron con una fuerte alza este miércoles, con récords en París y Londres, por el alivio de los inversores por el anuncio del fin de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos.
La bolsa de París se alzó 1,04% y logró un récord de 8.280,97 puntos. Londres subió 0,12% consiguiendo su mejor marca intradiaria y al cierre. Milán ganó 0,80%, Fráncfort 1,22% y Madrid 1,33%.
