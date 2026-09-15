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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,63%. (Foto: AFP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,63%. (Foto: AFP)
/ BRYAN R. SMITH
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo, con la vista puesta en la Reserva Federal (Fed), que se reúne esta semana, y en la subida del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro.

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