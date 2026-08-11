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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, S&P 500 había bajado 0,32%, el Dow Jones retrocedió 0,34% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,60%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
Al cierre del parqué neoyorquino, S&P 500 había bajado 0,32%, el Dow Jones retrocedió 0,34% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,60%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo, con el selectivo S&P 500 registrando pérdidas por segundo día consecutivo afectado por la venta masiva de acciones tecnológicas y atento el mercado a la continua guerra con Irán.

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