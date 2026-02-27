Escuchar
En el plano corporativo, han estado en el foco las empresas relacionadas con la IA, ante nuevos temores por una burbuja en ese sector. Foto: archivo GEC
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo la jornada, la semana y el mes de febrero en medio de temores por el impacto de la inteligencia artificial (IA), unos datos flojos sobre la economía de EE.UU. y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio.

