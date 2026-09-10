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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,60%, el selectivo S&P 500 recortó 0,58% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,65%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,60%, el selectivo S&P 500 recortó 0,58% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,65%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,60%, después de que el precio del petróleo en EE. UU. superara los 100 dólares por barril ante la creciente preocupación de los inversores por la guerra con Irán.

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