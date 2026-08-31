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Resumen

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La Bolsa de Nueva York despidió el octavo mes del año con mejores resultados que el anterior. Mientras que el Dow Jones de Industriales se mantuvo casi plano, el S&P 500 ganó 1,13% y el Nasdaq un 1,76%. (Ángel Colmenares / EFE)
La Bolsa de Nueva York despidió el octavo mes del año con mejores resultados que el anterior. Mientras que el Dow Jones de Industriales se mantuvo casi plano, el S&P 500 ganó 1,13% y el Nasdaq un 1,76%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo, pero despidió el mes de agosto con ganancias por el impulso del sector tecnológico, a pesar de las oscilaciones por la guerra en Oriente Medio y el temor a una subida de los tipos de interés.

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