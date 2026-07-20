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Resumen

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Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó 0,59%. Foto: EFE.
Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó 0,59%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo, lastrado por el intercambio de ataques durante el fin de semana entre EE.UU. e Irán, la escalada de tensión en Oriente Medio y el repunte del petróleo.

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