Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Dow Jones cedió un 1,66%, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,13% y el índice ampliado S&P 500 perdió 1,04%. Foto: EFE.
El Dow Jones cedió un 1,66%, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,13% y el índice ampliado S&P 500 perdió 1,04%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia AFP

Wall Street cerró en rojo este lunes y el Dow Jones de Industriales cayó 800 puntos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países, y con los inversores con las miras puestas en el impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.