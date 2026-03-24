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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en 0,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en 0,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,18% tras el repunte de ayer, cuando anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

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