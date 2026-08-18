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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,22%, el S&P 500 cedió 0,69% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,33%, Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,22%, el S&P 500 cedió 0,69% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,33%, Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo, lastrado por la subida de los bonos del Tesoro de EE.UU. durante la jornada y del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación por la guerra en Irán.

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