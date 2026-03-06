Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales cayó hoy 0,95%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo y puso fin a una semana de pérdidas motivada por la guerra en Oriente Medio, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posterior respuesta, que ha alterado a los inversores ante el temor a una escalada mayor.

