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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,66, el selectivo S&P 500 sumó 1,18% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,96%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,66, el selectivo S&P 500 sumó 1,18% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,96%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,66% mientras que los inversores esperan con optimismo una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y acogen positivamente los buenos resultados de la banca.

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