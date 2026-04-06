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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones SUBIÓ 0,36%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,44% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,54%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones SUBIÓ 0,36%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,44% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,54%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,36% pendiente de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, de lo contrario desataría “el infierno” en el país.

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