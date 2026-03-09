Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,50%, el el selectivo S&P 500 subía un 0,83% y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38%. Foto. EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 0,50%, el el selectivo S&P 500 subía un 0,83% y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38%. Foto. EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,50% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en una entrevista con la cadena CBS que la guerra contra Irán está “casi terminada”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.