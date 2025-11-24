Wall Street cierra en verde impulsado por Alphabet y su IA Gemini 3

Wall Street cerró este lunes en verde, con el Nasdaq registrando un alza de 2,69%, su mejor día desde el pasado 12 de mayo, impulsado por la tecnológica Alphabet y las expectativas generadas por su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) Gemini 3, con el que busca superar a OpenAI.

Al cierre, el S&P 500 subió 1,55% hasta los 6.705 puntos, el Nasdaq creció 2,69% hasta los 22.872 enteros y el Dow Jones de Industriales avanzó 0,44% hasta las 46.448 unidades.

El optimismo se centró en el desempeño de Gemini 3, presentado la semana pasada, que llevó a que las acciones de Alphabet, matriz de Google, subieran 6,28 %.

Esta herramienta es capaz de “leer el ambiente” y generar “experiencias interactivas” sobre cualquier tema, y la empresa la califica como “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”.

El entusiasmo por Alphabet también benefició a otras empresas del sector de la IA: Broadcom subió 11,1%, Micron Technology creció alrededor de 8%, y Palantir Technologies y AMD registraron avances del 4,8% y 5,5%, respectivamente.

“Es genial para Alphabet y sus inversores, pero siempre me preocupa cuando tenemos una acción que lidera el mercado al alza. No estamos buscando necesariamente una mejora generalizada”, dijo a CNBC Melissa Brown, directora general de investigación de decisiones de inversión en SimCorp.

El S&P 500 cayó aproximadamente 2% la semana pasada y acumula un descenso de cerca del 2% en noviembre. El Nasdaq ha bajado más del 3% en lo que va del mes, mientras que el Dow Jones registra una caída de más del 2%.

Brown advirtió que lo que resta de noviembre podría ser complicado para los inversores, debido a la previsión de menor volumen de operaciones en los próximos días y a la expectativa de si la Reserva Federal apoyará una bajada de las tasas de interés en su reunión de diciembre.