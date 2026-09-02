icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del mercado, el Dow Jones alcanzó los 53.061 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,46 % hasta los 7.666 enteros y el Nasdaq progresó un 0,45 %. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP / referencial)
Al cierre del mercado, el Dow Jones alcanzó los 53.061 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,46 % hasta los 7.666 enteros y el Nasdaq progresó un 0,45 %. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP / referencial)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,56 %, mientras los bonos del Tesoro moderan sus subidas y los inversores mantienen el foco en Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.