Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,18 % después de otra jornada en la que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedió.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 624 puntos, hasta los 53.686; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,06 %, hasta los 7.747 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,40 %, hasta las 26.584 unidades.

La Bolsa de Nueva York vivió una nueva jornada al alza mientras el rendimiento de los bonos de deuda a 10 años caía por segundo día consecutivo ante la reducción de la presión provocada por la vuelta de los ataques cruzados entre Washington y Teherán.

El bono a 10 años bajaba 2,2 puntos básicos, hasta el 4,772 %, y el título a 30 años restaba 1,4 puntos básicos, hasta el 5,253 %.

Los aviones de guerra electrónica del modelo E/A-18G pertenecientes a la Marina de Estados Unidos realizan patrullas en los cielos de Oriente Medio, durante el bloqueo naval a Irán. (Centcom / X).

Tras los ataques de EE.UU. contra Irán de esta semana, los primeros en un mes, los analistas retomaron el temor a que la Reserva Federal (Fed) apostara por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 3,75 y el 4 % en la reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

Esta presión llevó este miércoles al rendimiento de los bonos a 10 años a su nivel más alto desde noviembre de 2023.

Sin embargo, las declaraciones de Christopher Waller, gobernador del banco central, en las que afirmó apostar por mantener sin cambios el precio del dinero si el dato de la inflación del mes de agosto, que se publica la próxima semana, lo respalda.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas siguió subiendo, aunque más controlado, ante las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron un 0,3 %, hasta los 91,30 dólares el barril, al cierre de la sesión.

Por su parte, el oro se revalorizaba un 2,41 %, hasta los 4.520 dólares la onza, y la plata un 3,23 %, hasta 67,58 dólares la onza.