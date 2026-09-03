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Resumen

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Foto: EFE.
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Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,18 % después de otra jornada en la que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedió.

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