Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,66%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,54% y el Nasdaq ganó 0,77%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,66%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,54% y el Nasdaq ganó 0,77%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,66%, tras darse a conocer que Irán ha rechazado el plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.