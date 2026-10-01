Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subió un 0,04%, después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro retrocediera tras alcanzar máximos no vistos desde 2002.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 20 puntos, hasta los 50.926; el selectivo S&P 500 avanzó 0,19%, hasta los 7.666 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció 0,04%, hasta las 26.871 unidades.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 5,7 puntos básicos, hasta el 5,239%, mientras que el título a 30 años restaba 3,1 puntos básicos hasta el 5,608%.

En ambos casos, el rendimiento había alcanzado niveles no vistos desde principios de 2002. Ante las expectativas de que la Fed aumente el precio del dinero los inversores exigen mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 2,7%, hasta 92,87 dólares el barril, con los inversores pendientes de una posible escalada en el conflicto de Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,45 dólares con respecto al cierre anterior.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, el Pentágono de EE.UU. tiene previsto enviar un tercer grupo de ataque de portaviones y buques adicionales del Cuerpo de Marines a Oriente Medio.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,50%, hasta 4.208 dólares la onza, y la plata 1,30%, hasta 61,37 dólares la onza.