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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, subió 0,04%. (Foto: EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador, subió 0,04%. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subió un 0,04%, después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro retrocediera tras alcanzar máximos no vistos desde 2002.

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