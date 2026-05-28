Wall Street cerró este jueves en verde y con récords en los índices S&P 500 y el Nasdaq, después de confirmarse que Estados Unidos ha alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.

LEE TAMBIÉN: Una historia peruana en la Bolsa de Nueva York

Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió 0,58%, hasta los 7.563 puntos; el Nasdaq avanzó 0,91%, hasta las 26.917 unidades, y el Dow Jones de Industriales repuntó solo 0,05%, hasta los 50.668 enteros.

La Casa Blanca confirmó esta mañana que los negociadores de EE.UU. e Irán alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según los detalles del borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante sesenta días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados a la república islámica.

El petróleo de Texas comenzó la sesión con una subida del 2% tras un nuevo cruce de ataques entre Washington y Teherán, pero se moderó tras la noticia del preacuerdo y cerró la jornada con un aumento más leve, del 0,25 %, que deja en 88,9 dólares el barril.

PUEDES VER: La Comunidad Andina cumple 57 años y reafirma su compromiso con el bienestar de los 116 millones de ciudadanos andinos

Por sectores, predominaron las pérdidas pero destacaron los avances entre las tecnológicas (1,3%), impulsadas por una subida de 36% para Snowflake, en reacción con sus buenos resultados y pronósticos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, el Gobierno de EE.UU. revisó a la baja el dato del producto interior bruto (PIB) para el primer trimestre, que creció el 0,4% respecto al trimestre anterior, y situó el crecimiento en 1,6% a ritmo anualizado.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.531 dólares la onza; el rendimiento del bono a diez años bajaba al 4,451%, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin bajaba a 73.530 dólares.