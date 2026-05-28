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Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió 0,58%, el Nasdaq avanzó 0,91% y el Dow Jones de Industriales repuntó solo 0,05%. Foto: EFE.
Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió 0,58%, el Nasdaq avanzó 0,91% y el Dow Jones de Industriales repuntó solo 0,05%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y con récords en los índices S&P 500 y el Nasdaq, después de confirmarse que Estados Unidos ha alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.

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