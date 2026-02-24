Wall Street cerró este martes en verde, con la tecnológica AMD liderando las ganancias con una subida del 9%, tras darse a conocer que la empresa alcanzó un acuerdo estratégico plurianual con Meta.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,76%, hasta 49.174 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,77%, hasta 6.890 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó 1,05%, hasta 22.863 enteros.

Las acciones de AMD subieron 9% y las de Meta 0,3% después de que las compañías aunciaran un acuerdo para desplegar hasta seis gigavatios de potencia mediante unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo “escalar rápidamente su infraestructura de inteligencia artificial (IA)”.

Los envíos para el primer gigavatio de despliegue comenzarán en la segunda mitad de 2026 y la primera fase del proyecto utilizará una GPU AMD Instinct personalizada, basada en la arquitectura MI450.

Además, contará con la sexta generación de procesadores AMD EPYC (conocidos bajo el nombre en clave “Venice”). La alianza llega apenas una semana después de que Meta anunciara que está utilizando millones de chips de Nvidia, que subió un 0,6 % al cierre, en la construcción de sus centros de datos.

Por otro lado, también avanzaron las acciones de algunas empresas de software como Salesforce (4%) o ServiceNow (1,7%), que se recuperaron de las pérdidas de las últimas jornadas.

Las empresas de este sector se han visto perjudicadas por la noticia de que el modelo Claude de Anthropic ya permite escanear código de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que el temor de los inversores a que la IA “perturbe” otros sectores e industrias “está superando por ahora las esperanzas de un aumento de los beneficios impulsado por la productividad”.

“Hasta que ese temor pase, podemos esperar una mayor volatilidad en los mercados debido a las tecnológicas”, agregó. Según los expertos, los inversores también tienen el foco puesto en la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles globales al 15%, así como en las conversaciones entre EE.UU. e Irán.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este martes 1,03%, hasta 65,63 dólares el barril, con la vista puesta en un posible acuerdo entre Washington y Teherán.