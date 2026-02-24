Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,76%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,77% y el el tecnológico Nasdaq ganó 1,05%. Foto: GEC.
/ AMD
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde, con la tecnológica AMD liderando las ganancias con una subida del 9%, tras darse a conocer que la empresa alcanzó un acuerdo estratégico plurianual con Meta.

