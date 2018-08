Wall Street cerró hoy con índices diversos debido a una jornada influenciada por los casos judiciales del exabogado y exjefe de campaña del presidente Donald Trump, Michael Cohen, y la intención de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de subir los tipos de interés.

Según datos provisionales al cierre de la sesión, el principal indicador de Nueva York, el Dow Jones restó 87,74 puntos, o un 0,34% hasta los 25.734,55 enteros, luego de conocerse los cargos imputados a Michael Cohen por evasión fiscal, fraude bancario, entre otros.

Por su parte, el índice selectivo S&P 500 cayó 1,14 puntos, o un 0,06%, a 2.861,82 unidades, una leve variación luego de marcar su mayor corrida alcista.

En cambio, el índice Nasdaq Composite subió 29,92 puntos, o un 0,38%, a 7.889,10 unidades impulsado por los papeles tecnológicos y los buenos resultados reportados por los gigantes del sector en la jornada previa.

En otros mercados, los futuros del petróleo Brent subieron US$ 2,15, o un 3%, a US$ 74.78 el barril, el oro al contado perdió un 0.05% a US$ 1,195.30 la onza.