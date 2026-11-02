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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,41%. (Foto: AFP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,41%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este lunes, con ganancias del 0,41% para su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, y pérdidas del 1,07% para el índice Nasdaq ante las ventas de acciones en el sector tecnológico.

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