Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,03%, el selectivo S&P 500 bajó 0,54% y el tecnológico Nasdaq perdió un notable 1,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,03%, el selectivo S&P 500 bajó 0,54% y el tecnológico Nasdaq perdió un notable 1,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en terreno mixto este jueves, con una leve ganancia en el Dow Jones de Industriales y pérdidas en los índices S&P 500 y Nasdaq, lastrados por una caída del 5,5% del fabricante de chips Nvidia, sujeto a escrutinio por el impacto de la inteligencia artificial (IA), pese a unos resultados estelares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.