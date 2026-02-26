Wall Street cerró en terreno mixto este jueves, con una leve ganancia en el Dow Jones de Industriales y pérdidas en los índices S&P 500 y Nasdaq, lastrados por una caída del 5,5% del fabricante de chips Nvidia, sujeto a escrutinio por el impacto de la inteligencia artificial (IA), pese a unos resultados estelares.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,03%, hasta 49.499 unidades; mientras que el selectivo S&P 500 bajó 0,54%, hasta 6.908, y el tecnológico Nasdaq perdió un notable 1,18%, hasta 22.878.

Nvidia cerró el ejercicio fiscal 2026 (sigue su propio calendario) con aumentos de beneficio e ingresos del 65%, en ambos casos, y registró otro trimestre récord impulsado por los centros de datos que son esenciales para la IA.

La empresa anunció ayer sus cuentas tras el cierre de la bolsa y, pese a los buenos resultados, los inversores decidieron hoy vender sus acciones, marcando su peor jornada desde el pasado abril.

La bajada en la líder de IA, que es también la mayor cotizada del mundo, hizo un efecto contagio en otras empresas de semiconductores como Broadcom, Western Digital y Applied Materials, que cedieron en torno al 3%.

LEE TAMBIÉN: Warner Bros Discovery analiza una nueva oferta de compra de Paramount

El sector tecnológico fue el más perjudicado por las ventas hoy, con descenso conjunto del 1,81%, pero Salesforce despuntó con un repunte del 4 % tras presentar ayer al cierre unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.

Los inversores siguieron pendientes de la batalla por la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) entre Netflix y Paramount Skydance (PSKY), que presentó una oferta mejorada este jueves.

PSKY, además, se disparó hoy 10% en bolsa tras informar de sus resultados del trimestre, que incluyeron un aumento del 10% en los ingresos de sus servicios de plataformas, pero una caída del 5 % en los ingresos por televisión.

En cuanto a la economía de EE.UU., la tasa promedio de una hipoteca a 30 años descendió del 6%, su nivel más bajo desde 2022, lo que puede mejorar la oferta y la demanda, así como impulsar las operaciones de refinanciación, que ya iban en aumento.