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Resumen

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Al toque de campana, el Dow Jones se situó subió 0,49%, mientras que el S&P 500 perdió 0,17%. Foto: EFE.
Al toque de campana, el Dow Jones se situó subió 0,49%, mientras que el S&P 500 perdió 0,17%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,49%, hasta un nuevo récord histórico de cierre, tras los máximos alcanzados en la víspera y ante las expectativas de una reapertura del estrecho de Ormuz.

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