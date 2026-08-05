Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,49%, hasta un nuevo récord histórico de cierre, tras los máximos alcanzados en la víspera y ante las expectativas de una reapertura del estrecho de Ormuz.

Al toque de campana, el Dow Jones se situó en los 54.349 puntos; el S&P 500 perdió 0,17%, hasta los 7.723 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó 0,83%, hasta 26.363 unidades.

El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron el martes máximos históricos debido al optimismo de los inversores por un posible pacto para la reapertura de Ormuz, mientras que este miércoles el S&P 500 también llegó a marcar un nuevo récord intradía antes de retroceder.

Las subidas estuvieron motivadas, entre otros factores, por las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre un posible acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una posibilidad que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, dejó abierta al confirmar contactos con Washington.

En el plano corporativo, la tecnológica Nvidia subió hoy 3,43% después de que el magnate Elon Musk dijera que su empresa aeroespacial SpaceX utilizará exclusivamente chips de esa empresa para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Esta decisión tiene como objetivo cerrar 2026 con más de dos gigavatios de capacidad y acercarse a los diez gigavatios en 2027.

Sin embargo, SpaceX terminó la jornada con una caída del 13,6% tras divulgar ayer una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

La compañía también informó de un fuerte aumento del gasto de capital, que alcanzó los 18.400 millones de dólares en el segundo trimestre, seis veces más que un año antes, impulsado principalmente por sus inversiones en IA.

Mientras, Advanced Micro Devices (AMD) bajó un 7 %, pese a publicar ayer unos resultados trimestrales mejores de lo esperado por los analistas, y Alphabet perdió un 4 % después de anunciar una reorganización de sus equipos de IA que incluye la salida del científico jefe, Jeff Dean, de la empresa tras 27 años.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 3,76 %, hasta los 4.308 dólares la onza; la plata un 3,4 %, hasta 62,29 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, bajaba hasta el 4,615%.