El Dow Jones registró máximos históricos tras subir 0,10%.
El Dow Jones registró máximos históricos tras subir 0,10%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este martes con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en máximos históricos tras subir 0,10%, aunque las acciones de algunos de los principales bancos de Estados Unidos registraron pérdidas.

