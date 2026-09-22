Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con la vista puesta en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios del petróleo, pero el índice tecnológico Nasdaq marcó otro récord.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq subió 0,45% y se situó en 27.244 puntos, logrando su segundo máximo histórico consecutivo. El Dow Jones bajó 0,36%, hasta 51.863 puntos, y el S&P 500 descendió menos de un punto, situándose en 7.764.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en la Asamblea General de la ONU que afronta la decisión de negociar la paz con Irán o “aniquilar” al país, pero expresó confianza en alcanzar un acuerdo después de las elecciones legislativas de noviembre.

Posteriormente, reveló que hoy hubo una reunión entre su Gobierno y la delegación iraní en los márgenes del foro en Nueva York mientras ambos países siguen en guerra.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hasta 94,59 dólares el barril, también influido por un reporte de que Irán ha ofrecido reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si EE.UU. da los primeros pasos para aliviar la presión militar, informó la agencia japonesa Kyodo.

Por sectores, predominaron las pérdidas, encabezadas por las empresas financieras (-1,98%) y de energía (-1,01%) y comunicaciones (-1,01%).

El sector tecnológico, que ayer se disparó, hoy subió de manera más moderada, un 0,63%. Al cierre de la jornada, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajaba al 4,955% y el del título a 30 años al 5,297%.

En otros mercados, el oro se subía hasta 4.397 dólares la onza y el bitcóin cedía ligeramente, hasta 86.328 dólares.