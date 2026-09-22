icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq subió 0,45% y se situó en 27.244 puntos, logrando su segundo máximo histórico consecutivo. (Foto: AFP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq subió 0,45% y se situó en 27.244 puntos, logrando su segundo máximo histórico consecutivo. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con la vista puesta en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios del petróleo, pero el índice tecnológico Nasdaq marcó otro récord.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.